Luca Innocenzi, 41 anni di Foligno (Perugia), ha vinto per il sestiere di Porta Solestà il palio di luglio della Quintana di Ascoli Piceno, corso stasera.

Per il cavaliere gialloblù è il 17/o palio conquistato alla rievocazione storica ascolana, il 33/o per il suo sestiere, il più vincente dei sei che si sfidano negli assalti al Moro posto al centro del campo dei giochi dello Squarcia.

Una giostra spettacolare dominata da Innocenzi che, in sella a Kathy Way, purosangue inglese di 9 anni, è stato in testa alla classifica fin dalla prima delle tre tornate.

Il cavaliere del sestiere del Sole ha vinto con 2046 punti ed ha preceduto Lorenzo Melosso di Porta Romana (1968), Denny Coppari di Porta Tufilla (1938), Tommaso Finestra di Sant’Emidio (1922), Davide Dimarti della Piazzarola (674) e Lorenzo Savini di Porta Maggiore (618).

La giostra è stata preceduta dal corteo storico composto da circa 1.300 figuranti in costume del Quattrocento che ha attraversato il centro storico.

La Quintana di Ascoli Piceno torna il 4 agosto con la giostra in onore di Sant’Emidio, patrono della città, detta “della tradizione”.