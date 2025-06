Filippo Sgrò, studente del Liceo Galilei di Ancona è stato premiato al “Premio Eccellenze Giovani” indetto dal Rotary Club Ancona, per il suo eccellente curriculum scolastico e per le innumerevoli attività di cui si è reso protagonista nella scuola. La sua media finale del quinquennio è stata infatti sempre pari a 10/10. "Ma il voto – spiega il giovane ai nostri microfoni – è solo un numero, io studio per me, il voto alla fine è secondario"