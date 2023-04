ANCONA – Un regalo di Pasqua speciale per Maikol, un bimbo di Collemarino (Ancona) che, nel Lunedì dell’Angelo, ha festeggiato in compagnia degli uomini della Polizia di Stato.

Il rapporto tra Maikol e i suoi eroi in divisa risale a più di un anno fa, quando la madre, la signora Selenia ha scritto al questore di Ancona, Cesare Capocasa raccontando la passione del figlio per le auto della Polizia di Stato ed in particolare per le sirene, che ne annunciano l’arrivo.

In occasione della Pasquetta un’auto della Polizia di Stato è giunta a casa sua, nella frazione periferica e il piccolo Maikol ha potuto così coronare il sogno di salire a bordo di una volante, suonando la sirena che tanto ama. I poliziotti hanno consegnato al bimbo un uovo tutto da scartare. Ma la visita, di per sé, ha giustificato una sorpresa dolcissima.