SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È ufficiale: i quattro consiglieri comunali di Centro Civico Popolare – Fabrizio Capriotti, Elena Piunti, Domenico Novelli e il presidente del Consiglio Eldo Fanini – hanno lasciato la maggioranza, passando all’opposizione. Con questa mossa, il sindaco Antonio Spazzafumo non dispone più dei numeri per governare: la maggioranza si ferma a 9 consiglieri contro i 16 dell’opposizione.

«Una decisione sofferta ma inevitabile, maturata e condivisa con tutta la lista che ha sostenuto Spazzafumo alle elezioni del 2021», spiegano i quattro esponenti del, che parlano di “crescente difficoltà nel condividere metodo e scelte politiche dell’attuale amministrazione”. Nel mirino del gruppo, l’impostazione “autonoma e autoreferenziale” del sindaco, accusato di aver agito senza confronto sulle principali decisioni: dalle nomine degli assessori all’apertura a Forza Italia, fino alla perdita delle due consigliere di Viva San Benedetto. Le urne potrebbero riaprirsi già in primavera.