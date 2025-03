SAN SEVERINO MARCHE -E’ morta a causa delle gravissime ustioni subite in un’esplosione in casa a San Severino Marche (Macerata) scorso 27 febbraio, Paola Paparelli, 63 anni. La donna, che lascia tre figli, era stata prima trasportata d’urgenza all’ospedale di Torrette ad Ancona e poi ricoverata nel Centro Grandi ustionati di Pisa.



L’incidente era avvenuto verso le 17. La 63enne era appena rientrata in casa, in località Granali, aveva sentito odore di gas ed era andata a spegnere un vecchio fornello: appena aperta la porta si era verificata l’esplosione che l’aveva investita e che aveva anche innescato un incendio. Sul posto erano intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, i sanitari del 118 per il trasferimento urgente della donna ferita in ospedale ad Ancona e poi a Pisa dove è deceduta.