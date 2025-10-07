Ci sono anche imprenditori agricoli delle province di Ascoli Piceno e Macerata tra i quarantotto deferiti alla Procura di Venezia per associazione a delinquere e truffa aggravata: avrebbero realizzato un sistema di frode per ottenere indebitamente, tra il 2017 e il 2022, contributi del Fondo europeo agricolo di garanzia per oltre 20 milioni.

Le indagini sono state condotte dal Gruppo delle fiamme gialle di Padova in collaborazione con i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Macerata e Rieti. Gli indagati, secondo gli investigatori, avrebbero ottenuto contributi attraverso svariate condotte fraudolente. Un'azienda del padovano avrebbe ad esempio ideato un finto frazionamento in dodici imprese agricole "di comodo" dislocate in Veneto, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eludendo così i limiti della Politica agricola comune che fissa il tetto massimo degli aiuti a 500mila euro all'anno per azienda.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha emesso un decreto di sequestro preventivo per 17,2 milioni di euro, il danno erariale ipotizzato della procura regionale sarebbe però di oltre 32 milioni di euro.