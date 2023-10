FERMO – L’indagine è partita da un cittadino romano, caduto nella trappola di un sms finto che arriva dalla banca. Lui clicca sul link e i delinquenti gli rubano 27 mila euro dal conto corrente, dopo aver hackerato l’account on line. Dalla denuncia del malcapitato sono scattate le indagini dei Carabinieri di Roma che hanno portato all’arresto di un uomo, originario del napoletano ma residente nelle Marche, in provincia di Fermo, ritenuto una delle menti del giro criminale e che avrebbe messo a segno diverse truffe on line. Le indagini hanno consentito di accertare, finora, almeno 19 reati – commessi in tutta Italia – per un totale stimato in almeno 280mila euro.Denunciate altre 4 persone sospettate di essere suoi collaboratori. Non solo link con gli sms: i contatti con le vittime avvenivano talvolta anche anche telefonicamente fingendosi operatori bancari. Una volta carpite le credenziali di accesso, veniva prelevato dai conti il denaro riversandolo su conti correnti intestati a persone compiacenti, a cui poi veniva lasciata una percentuale, solitamente circa il 15%. Durante le perquisizioni, eseguite nelle Marche e in provincia di Napoli, sono stati sequestrati 16mila euro in contanti e dispositivi elettronici ed informatici su cui i carabinieri della Sezione Cyber Investigation del Nucleo Investigativo di Roma effettueranno ulteriori accertamenti.