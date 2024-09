Un futuro che non cancella il dolore, ma rappresenta un nuovo inizio per i territori colpiti dall'alluvione del 2022. A Pianello di Ostra, giovedì sera, l'incontro pubblico con il presidente della regione e commissario all'alluvione Francesco Acquaroli e il vice commissario Stefano Babini per fare il punto su quanto fatto finora, ma soprattutto sui lavori previsti. Presentato alla cittadinanza il progetto del nuovo Ponte di Pianello. Simbolo della rinascita, avrà 13 vele in ricordo delle vittime travolte dalle onde di acqua e fango. Illustrati anche i primi interventi per la realizzazione del ponte di Casine, delle opere di difesa dei territori, e con la messa in sicurezza della zona industriale Zipa.