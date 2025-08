Silenzio assoluto e neanche il più piccolo commento dal capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale Simone Livi sulla presunta incandidabilità del consigliere regionale e compagno di partito Andrea Putzu per una condanna del 2018 per falso ideologico. Una vicenda finita davanti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che avvia la procedura per valutare il caso richiedendo tutta la documentazione necessaria come annunciato in aula dal presidente Dino Latini.