Nonostante la spiaggia del Passetto ad Ancona non sia ancora pronta per l'avvio della stagione estiva sono in tanti anche oggi a scendere la scalinata per fare un tuffo o prendere un po' di sole. Dal 4 giugno sono partiti, in via ufficiale i lavori di sistemazione del lido cittadino tra le buche aperte dalle mareggiate, nella pavimentazione in cemento della battigia, e l'arenile che giace scomposto in più punti. Ancora chiuso anche lo stabilimento della zona.