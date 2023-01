Giallo ad Arcevia, dove una donna di circa trent’anni è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione. Sono stati i vigili del fuoco affiancati dal personale del 118 a compiere la tragica scoperta, attorno alle 7 di questa mattina. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul corpo della vittima non sono stati trovati segni di violenza. Non è escluso che la procura possa disporre un esame autoptico.

La vittima sarebbe un’infermiera che vive e lavora in un’altra regione, ma che si trovava nelle Marche in vacanza. Era arrivata ad Arcevia nei giorni scorsi. Ancora da chiarire le cause del decesso: potrebbe essersi trattato di un malore fatale, ma non si escludono altre ipotesi.