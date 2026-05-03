Alla vigilia del 4 maggio, giorno del Santo Patrono di Ancona, brimo bilancio della Fiera di San Ciriaco. L’assessore Eliantonio: “Edizione sperimentale, percorso lungo, per il prossimo anno avremo a disposizione il rinnovato corso Garibaldi”

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