Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia all'Unicorn ad Ancona alla presentazione delle liste del partito per le prossime elezioni Regionali del 28 e 29 settembre. L'obiettivo della doppia cifra è lo stesso a cui ha detto di puntare anche il leader della Lega Matteo Salvini lunedì a Sirolo, ma non solo, il segretario del carroccio ha sottolineato di ambire a vedere la lega secondo partito nella regione. Lo stesso orizzonte verso cui guardano anche gli azzurri.