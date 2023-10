ANCONA – E’ stato operato al femore ed è fuori pericolo il bambino di 5 anni di Castelfidardo investito stamattina in via Aspio, nel parcheggio del campo sportivo “Caldaroni. Il piccolo era con la famiglia ad assistere ad una partita del fratello più grande. Il bambino sarebbe sbucato da dietro un furgone e la persona alla guida dell’auto che usciva dal parcheggio non è riuscita ad evitarlo. E’ stato soccorso con l’eliambulanza e portato in ospedale, dove appunto ha subito un intervento chirurgico.