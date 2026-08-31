PESARO – Rubano un’auto nella notte di sabato ma vengono intercettati all’alba di domenica dalla polizia a Pesaro; dopo un inseguimento per le vie della città, terminato con uno schianto, arrestati un ragazzo di 17 anni ed un 20enne mentre un terzo componente del gruppo è riuscito a fuggire a piedi ed è ricercato.

Secondo la ricostruzione, la vettura (una Lancia Y) era stata rubata nella notte tra sabato e domenica in via Tombesi, nel quartiere Pantano, sfruttando il fatto che il proprietario aveva lasciato le chiavi sopra una cassetta della posta. All’alba l’auto è stata intercettata da una pattuglia della polizia nei pressi di piazzale Carducci: all’alt il conducente non si è fermato, dando il via a una fuga. Nell’inseguimento si è aggiunta nel frattempo una pattuglia dei carabinieri. La corsa si è conclusa in via Poerio, dove l’auto ha urtato due vetture parcheggiate ed è finita contro il muretto di recinzione di un’abitazione, senza causare feriti.

I tre occupanti sono scesi e hanno tentato di dileguarsi a piedi: due sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti, mentre il terzo ha fatto perdere le proprie tracce. I due fermati devono rispondere di furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale; il maggiorenne è stato portato in carcere mentre il minorenne è stato affidato ai genitori, in attesa dell’udienza di convalida. Gli investigatori stanno valutando anche un possibile collegamento con alcuni atti vandalici commessi di recente in città. I rilievi sono stati curati dalla polizia locale.