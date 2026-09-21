CASTEL DI LAMA – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri a Castel di Lama. A perdere la vita un uomo di 87 anni, dopo essere stato investito da un’auto che era in transito lungo la statale Salaria. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Ascoli sono al lavoro per ricostruire la dinamica. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni. Continuano le indagini dell’autorità. L’auto, invece, è stata posta sotto sequestro.