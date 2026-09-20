OFFIDA – Una serata felice, nel giorno del quinto anniversario, è finita in tragedia per una coppia, nella zona dal Salinello in provincia di Teramo, dopo lo schianto in auto contro un albero. A perdere la vita una giovane di 27 anni, Elenia Osimi, di Offida. Lavorava come borsista in comune. Ferito in maniera grave anche il fidanzato, un 47enne di Civitella del Tronto che si trovava alla guida. Secondo le prime ricostruzioni da parte delle forze dell’ordine, la Volkswagen Golf, che percorreva la carreggiata in direzione mare, è uscita di strada per cause da accertare finendo per schiantarsi contro la pianta a bordo strada. Un impatto devastante: i soccorritori insieme ai Vigili del Fuoco hanno estratto la ragazza dall’abitacolo ma per lei non c’è stato nulla da fare. Soccorso e portato in ospedale il fidanzato che attualmente versa in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo.