Inaugurati a Camerino i nuovi spazi del Centro Diurno per persone con demenza: la giornata non è stata scelta a caso, infatti, oggi, 21 settembre, è la Giornata Internazionale dell’Alzheimer.

A tagliare il nastro tante autorità con in testa il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Alessandro Gentilucci: «Parliamo di un percorso avviato nel 2014 e che nel tempo si è sempre più rafforzato e qualificato, un servizio fondamentale per le persone che soffrono di queste patologie e per le loro famiglie. Inaugurarlo in questa giornata ha un valore fortemente simbolico: rimarca l’impegno che, come Unione e come ATS, abbiamo sempre messo nel portare avanti questo progetto. Oggi, grazie anche al contributo di altri partner, implementiamo ulteriormente il servizio ampliando la disponibilità di posti per venire incontro alle crescenti richieste e rafforzando gli spazi per le attività. Un approccio non esclusivamente sanitario bensì capace di integrare dimensione sociale, assistenziale e sostegno alle famiglie».

L’intervento è stato possibile grazie a una pluralità di risorse e a una forte partecipazione del territorio: GAL Sibilla, Regione Marche, organizzazioni sindacali dei pensionati SPI-CGIL Marche, FNP-CISL Pensionati Marche e UIL Pensionati Marche, Fondazione CARIMA, Rotary Club Camerino, Inner Wheel Camerino e Micarelli Costruzioni.

