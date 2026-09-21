Tre giorni di fantasy, fumetti, cosplay, musica e giochi hanno trasformato Senigallia in un grande regno dell’immaginazione. Si è chiusa Utopica – Senigallia Fantasy Festival, la manifestazione nata dalla collaborazione tra LEG Live Emotion Group e il Comune di Senigallia, che dal 18 al 20 settembre ha animato la città con appuntamenti dedicati alla cultura pop e al mondo fantasy.

Un programma fitto, con artisti e professionisti del settore, incontri con celebri doppiatori, concerti ed esibizioni dal vivo, ma anche aree dedicate al gaming, ai giochi da tavolo e di ruolo e naturalmente al cosplay, tra gli elementi più spettacolari della manifestazione.

Spazio anche alla creatività con l’Artist Alley, illustratori e fumettisti, mentre le diverse aree tematiche hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra personaggi, storie e universi fantastici.

Un festival diffuso che per tre giorni ha cambiato volto a Senigallia, richiamando appassionati e curiosi e portando nelle strade della città costumi, musica e personaggi provenienti dai mondi del cinema, dei fumetti e dell’animazione.

Con la chiusura della prima edizione è ora tempo di bilanci per una manifestazione che punta a ritagliarsi uno spazio stabile nel calendario degli eventi della città.