Fiamme e paura questa mattina a Loreto, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento al piano rialzato di un edificio nelle vicinanze di via Montereale Vecchio L’allarme è scattato poco dopo le 8.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Osimo, supportati dalla squadra di Ancona, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, al momento inagibile.

Salvo il residente, un uomo sulla cinquantina che lavora nel settore dell’autotrasporto e che al momento dell’incendio non si trovava in casa. Nell’appartamento, però, è morto il suo cane di taglia media, rimasto intrappolato durante il rogo.

Secondo i primi accertamenti, l’incendio potrebbe avere avuto origine elettrica: tra le ipotesi al vaglio c’è un caricatore del telefono rimasto collegato a una presa. Le cause sono comunque ancora in corso di verifica.