MILANO – Il canale 61 del digitale terrestre cambia volto e diventa Club TV. A guidare la raccolta pubblicitaria per il nuovo progetto televisivo è 24 ORE System, concessionaria del Gruppo Il Sole 24 ORE, che acquisisce la concessione del canale sviluppato dal Gruppo Netweek, ecosistema media integrato che unisce televisione, digitale, Connected TV con forte presidio sui territori, e ne accompagna il rilancio.

Un nuovo brand, una nuova identità e un palinsesto coerente: il canale 61 evolve in Club TV, una scelta di naming che richiama un luogo di appartenenza, di incontro e di confronto, uno spazio in cui condividere idee e linguaggi. Un’identità che interpreta una televisione sempre più partecipata e vicina alle proprie community, con l’obiettivo di trasformare il canale nazionale in un vero e proprio luogo di incontro tra persone accomunate dagli stessi interessi che si aggregano intorno ad appuntamenti capaci di generare familiarità e abitudini; non più semplicemente un pubblico, ma una community, costruita intorno innanzitutto al calcio, attraverso una proposta televisiva riconoscibile, fatta di più appuntamenti nel corso della giornata e valorizzata da volti di riferimento alla conduzione.

Focus sul prime time quotidiano con Il Club del Calcio, appuntamento condotto da Claudio Brachino insieme a numerosi opinionisti con analisi, statistiche, mercato, interviste e approfondimenti sui protagonisti dell’universo calcistico italiano e internazionale con uno sguardo editoriale e giornalistico, dal martedì al venerdì alle 21.00, oltre che con gli appuntamenti del week-end. E il lunedì lo storico talk-show sportivo Il Processo di Biscardi con Maurizio Biscardi che riprende la tradizione del “Processo”, portando in televisione il confronto, la discussione e il dibattito sui principali temi del calcio, con ospiti e opinioni a confronto. A completare la proposta dedicata al calcio si aggiungono le news delle 13 di Maracanà, gli appuntamenti A tutta C con aggiornamenti e indiscrezioni dai territori della Serie C e l’approfondimento in seconda serata con Un amore di stadio, con le storie e le emozioni dei tifosi in primo piano.

Non solo calcio, e non solo sport in genere: il palinsesto è infatti completato da una serie di format in cui il leit motive del Club fa da aggregatore degli interessi del pubblico: dalle news ai viaggi al benessere, a cominciare da Il Club del Mattino, con le news di inizio giornata, e Aria Pulita, il programma che propone una finestra sull’attualità con la voce dei cittadini, per continuare con i contenitori dedicati ai temi di lifestyle e approfondimento nella fascia delle 19 e delle 23. Tra i titoli che ampliano l’offerta di contenuto: Il Club dell’Economia, Gulliver, Viaggi Straordinari, Argonauta, Medici e Medicina.

La concessione di Club TV sul canale 61 si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo del Gruppo Il Sole 24 ORE nel mondo televisivo con IlSole24OreTV, la tv proprietaria al canale 63 del digitale terrestre, con un’offerta editoriale che integra informazione e passioni attraverso format in esclusiva e produzioni originali. Il nuovo progetto ClubTV sul 61, con una presenza integrata su digitale e streaming, affianca a questo asset un’offerta più verticale che ha il calcio al centro, ampliando i contesti editoriali e commerciali presidiati da 24 ORE System.