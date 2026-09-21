Lunedì 21 settembre, alla Banchina San Francesco del Porto antico di Ancona è arrivata la Lampada della Pace di Assisi, nell’ambito della tappa anconetana del Giro d’Italia per la Pace.

Il Giro d’Italia per la Pace nasce nel solco della storica Marcia PerugiAssisi e ne estende idealmente il cammino lungo l’intera penisola: non più soltanto persone che si mettono in marcia verso Assisi, dunque, ma i valori e l’impegno della PerugiAssisi che raggiungono le città, chiamandole a diventare luoghi permanenti di educazione, responsabilità e costruzione della pace.

Ogni città attraversata dal Giro è invitata a trasformarsi in un “Cantiere e Scuola di Pace”, facendo della tappa non un appuntamento destinato a concludersi nell’arco di una giornata, ma l’inizio o il rafforzamento di un impegno capace di proseguire nel tempo, soprattutto attraverso il protagonismo delle giovani generazioni.

Simbolo di questo cammino è la Lampada della Pace di Assisi, che attraversa l’Italia di comunità in comunità, affidando idealmente a ciascuna il compito di custodire e trasmettere la responsabilità della pace.