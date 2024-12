La fortezza di Acquaviva Picena ospiterà fino al 6 gennaio, con possibilità di proroga, la mostra d’arte interattiva AnimaLuce, ideata dalla pittrice e scultrice Carla Abbondi e patrocinata dal Comune di Acquaviva Picena.

L’esposizione, presentata al Palazzo Comunale di Acquaviva Picena il 27 dicembre dalle autorità locali e da Federica Lazzarini, curatrice del testo critico in catalogo, si propone di offrire un viaggio alla scoperta delle ancestrali sinergie che l’artista riscopre attraverso ricercate modalità di impiego di alcune sorgenti luminose. Led e fibre ottiche, uniti ad un sapiente utilizzo dei materiali, danno vita ad un turbinio di ombre e di luci, che si alternano ad effetti cromatici d’eccezione. Le installazioni e le sculture, ottenute secondo i precetti artistici del riuso e dell’assemblaggio e attraverso una perizia tecnica sorprendente, vengono oculatamente allestite nei suggestivi ambienti della storica fortezza, per offrire al visitatore un percorso interattivo che parla di levità ed armonia, di costellazioni e di universo e dove la luce, abilmente manipolata, rappresenta il medium espressivo privilegiato. Sono presenti alcune sezioni espositive dedicate alla pittura e altre alla fotografia, che si connettono al filo conduttore del percorso, filo che consegna una suggestiva indagine sulla connessione tra l’uomo e il fenomeno luminoso. L’artista Carla Abbondi, che da anni espone in Italia e nel mondo, su prenotazione sarà presente e disponibile per visite guidate.

Orari: 10.00-12.00/15.00-18.00

Info e prenotazioni: 3396513549; 0735-764518

Carla Abbondi (Fermo – 1958)

E’ autodidatta. Espone a NYC, con Ilaria Niccolini Production e l’eccellenza italiana negli USA, a DUBAI, in fiere in Europa e gallerie in Olanda, a Parigi, Bruxelles; in Italia presso la galleria Giò Art Lucca, in fiere d’arte a Padova e Reggio Emilia, alla Triennale di Arti Visive a Roma 2014 individuata dal critico Achille Benito Oliva. Predilige sedi di rilievo storico e artistico come l’Imbarcadero di Mantova, la Torre Castello Svevo di Porto Recanati, il Museo Colonna Pescara, il Palazzo dei Priori a Fermo, il Polo Museale Montefiore dell’Aso, la Fortezza di Acquaviva Picena.

Nella sua ricerca di alleggerire la materia per interiorizzarne la bellezza passa dalla tecnica dell’acquerello all’utilizzo della fibra ottica e crea i Bodylight, sculture di luce. Con la tecnica AirLight©, elimina anche il supporto materico ed è solo la luce a scolpire l’aria, mentre uno scatto fotografico ferma l’attimo. L’immagine che ne risulta è quasi un ologramma del pensiero.

Nelle Dynamic Time, l’arte incontra la scienza ed il corpo interagisce con l’opera e ne guida il movimento. Dalla vibrazione della luce a quella del suono. Le nuove Installazioni interattive immergono il corpo in percezioni tattili e sonore. In Melody, infatti, è lo spettatore stesso a diventare vibrazione sonora e interagire con gli altri. In questo modo l’opera dell’Artista diventa una esperienza interiore e di scambio interpersonale e supera il confine opera/installazione/performance. Ancora ricerca, ancora un passo avanti nel raggiungimento dell’unità non solo nell’espressione artistica, ma anche in una visione più ampia e universale dell’arte.