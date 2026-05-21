Si terrà nella suggestiva location della Loggia dei Mercanti il Meeting della Comunicazione promosso dal CME Marche (nell’Ambito del programma di Comunicazione del Ministero della Difesa per l’anno 2026), in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e la Camera di Commercio delle Marche. Per la prima volta il mondo militare, il mondo dell’informazione, quello accademico e quello imprenditoriale insieme per interrogarsi e confrontarsi sulle nuove sfide imposte da questo nuovo strumento tecnologico, tra opportunità e insidie, appunto, specificandone il quadro normativo di riferimento a seguito dell’emanazione della L. n. 132/2025, allineata al “A.I. Act” approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 21 maggio 2024.

L’iniziativa è finalizzata all’aggiornamento professionale di giornalisti, addetti alla pubblica informazione degli Enti militari, referenti alla comunicazione delle istituzioni locali e di importanti realtà del territorio.

In ordine alle implicazioni emergenti dall’atto legislativo gli enti promotori hanno ritenuto funzionale l’intervento di qualificati relatori nei settori legislativo, filosofico e ingegneristico per analizzare in maniera multidisciplinare i diversi aspetti di questa tematica.

Interverranno:

Prof. Domenico Ursino, Professore Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche;

Prof.ssa Lucia Califano, Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino

Prof. Paolo Ercolani, Filosofo, Docente dell’Istituto per gli Studi Filosofici, oltre che saggista di chiara fama internazionale.



L’incontro sarà altresì aperto alla libera fruizione da parte degli studenti interessati.