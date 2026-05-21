I progetti presentati saranno vagliati da una giuria di “saggi” di altissimo profilo che ne sceglieranno tre per ciascuna categoria. Il 18 giugno alla Facoltà di Economia di UnivPm la scelta dei vincitori da parte degli invitati.

ANCONA – Cultura, Impresa e Sociale sono le categorie alle quali si può candidare il proprio progetto con la convinzione che la sua realizzazione possa far crescere il territorio. I partecipanti (Imprese, Associazioni, Enti) devono candidare le proprie idee progettuali. Solo quelli che si distingueranno per creatività, innovazione e sostenibilità a beneficio dello sviluppo locale entreranno nella terna finale e si giocheranno l’opportunità di vittoria nella serata finale fissata per giovedì 18 giugno dalle ore 18 alla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche.

La scheda da compilare per candidare il proprio progetto è reperibile sul sito www.azimutemiliaromagnamarcheumbria.com e, una volta compilata va inviata via mail a finanzaeterritoriomarche@azimut.it

Una giuria di eccezione straordinariamente autorevole e competente composta per questa 3’ edizione dal Prof. Enrico Quagliarini, Magnifico Rettore UNIVPM che ospita l’evento, gli imprenditori Enrico Loccioni del Gruppo Loccioni, Vasco Buonpensiere del Cantiere delle Marche ed Enrico Giacomelli di Namirial, Viviana Cattelan della Fondazione Ermanno Casoli, Stefano Papetti, Direttore Musei Civici di Ascoli S.E.R Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, Maria Luisa Quaglieri, Presidente IOM e Letizia Urbani DG di Meccano Spa valuteranno tutti i progetti presentati attribuendo a ciascuno un punteggio rispetto ad alcuni indicatori come Impatto occupazionale, Investimenti effettuati, Sostenibilità, Visibilità per il territorio, Innovazione. Nella serata conclusiva, dopo la presentazione dei tre progetti finalisti per ciascuna categoria si procederà con il voto palese del pubblico invitato all’evento e selezionato tra imprenditori ed investitori.

Il premio per i trionfatori, oltre alla targa celebrativa, consiste soprattutto nell’avere visibilità per la propria idea che potrà trovare, come accaduto nelle due edizioni precedenti, finanziatori e partner per attuarla, svilupparla e concretizzarla raggiungendo così gli obiettivi del premio ideato dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche di promuovere idee al servizio della crescita del territorio.