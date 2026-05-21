ANCONA – Sono stati liberati, insieme agli altri, i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza, ma erano stati bloccati e fermati lunedì notte durante l’abbordaggio dalla Marina dell’esercito israeliano in acque internazionali al largo di Cipro. Fonti diplomatiche confermano che tutti e 430 gli attivisti italiani saranno condotti al più tardi nel pomeriggio per imbarco verso Istanbul, in Turchia. Dunque prenderanno un volo per l’Italia e successivamente raggiungeranno il capoluogo, presumibilmente stanotte. Si tratta di Vittorio Sergi e Maurizio Menghini, di Senigallia, partiti assieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi: i tre si erano imbarcati sulla Flotilla lo scorso 26 aprile.