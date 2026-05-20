Torna a Fabriano l’atteso appuntamento con “Food&Drink – aperitivi internazionali”, promosso da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune di Fabriano e il supporto della Camera di Commercio delle Marche. Una ventina i locali coinvolti, pronti ad accogliere cittadini e visitatori con proposte culinarie autentiche e ricche di creatività.

La kermesse è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Giulia Mazzarini, responsabile Marketing e Alimentazione Confartigianato imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Sandro Tiberi e Marta Vescovi, Presidente e responsabile Confartigianato Area territoriale Fabriano, Fabriano, Giordano Giampaoletti nuovo responsabile dell’ ufficio Confartigianato di Fabriano e Raffaela Busini, Assessore attività produttive come di Fabriano.

L’evento, in programma il 22 e 23 maggio, vuole valorizzare le imprese artigiane del comparto food & beverage e promuovere le eccellenze gastronomiche locali, contribuendo al rafforzamento dell’identità culturale ed economica del territorio. Food&Drink si configura, infatti, come un’esperienza diffusa, in cui ogni esercizio aderente diventa tappa di un itinerario dedicato al gusto, alla qualità e alla tradizione.

L’edizione 2026 si arricchirà, inoltre, di una significativa novità. Alla consolidata formula basata sulle tipicità enogastronomiche dei Paesi del mondo si affiancheranno itinerari guidati, curati da guide professioniste, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi, dei siti e dei monumenti più rappresentativi della città. Dal centro storico con il suo Palazzo del Podestà, la fontana Sturinalto, il Voltone, il suggestivo Oratorio della Carità e la maestosa Cattedrale, fino a Castelvecchio, cuore della Fabriano storica, con la chiesa di Sant’Onofrio.

Un modo per offrire un’esperienza ancora più completa, capace di coniugare e valorizzare sapori e patrimonio culturale.

“Iniziative come questa sono fondamentali per sostenere le imprese locali, che ogni giorno con passione e competenza portano avanti la loro attività contribuendo a mantenere viva non solo l’economia ma anche il tessuto sociale. Inoltre, creano occasioni preziose per attrarre turismo, promuovere i prodotti tipici e vivere il territorio in maniera autentica”, spiega Giulia Mazzarini, sottolineando che l’attenzione al territorio si è tradotta anche con l’attivazione a Fabriano, presso gli spazi dell’Associazione in via Di Vittorio 3, di una classe della Scuola per Imprenditori.

“Food&Drink è un’opportunità per far conoscere le bellezze e i sapori della città e per creare sinergie tra operatori, cittadini e visitatori. Il progetto si configura dunque non solo come un momento di piacere gastronomico, ma anche come una vera e propria azione di marketing territoriale, capace di mettere in rete le imprese e di rafforzare il legame tra comunità e territorio”.

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