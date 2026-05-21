Investimento per 920mila euro per lavori completati in un anno. Clementi, DG: “Continuiamo ad investire per migliorare il servizio di tutti gli utenti”

Al via i lavori per il collettamento a depurazione degli scarichi esistenti non trattati presenti in località Nidastore nel comune di Arcevia.

La soluzione progettuale prescelta prevede la realizzazione di opere di collettamento di tutti gli scarichi presenti verso l’area a valle in adiacenza al Torrente Nevola, con accesso dalla SP 14/1, in cui è prevista la localizzazione di impianto a fanghi attivi che sarà costituito in più sezioni.

Il costo complessivo dell’opera è di € 922.000,00 oltre IVA e sarà eseguito dalla ditta Vernarecci Romano Srl di Cagli (PU). La durata dei lavori è stabilita in 365 giorni.

Alla consegna dei lavori oltre alla sindaca di Arcevia Marisa Abbondanzieri sono intervenuti il Presidente Avv. Andrea Dotti, il dott. Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi e l’Ing. Lorenzo Burzacca Responsabile Asset Management.

“Il nostro compito è rendere il servizio all’utente sempre migliore – ha detto Clementi – e questo investimento ancorchè destinato a servire una piccola comunità residente in questa deliziosa località a nord del comune di Arcevia, va a vantaggio anche dell’ambiente con un adeguamento dell’impianto fognario che necessitava di essere eseguito”.