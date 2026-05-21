Altro fronte aperto sulla situazione delle scuole di Ancona. Dopo le polemiche per la visita alla Moschea delle Maggini e la chiusura delle Gramsci per i cinghiali, dai genitori della Scuola d’Infanzia Aspio arriva una segnalazione di degrado e di scarsa sicurezza relativa alle condizioni del Giardino della struttura educativa. Ecco l’appello di Veronica Carletti, rappresentante dei genitori.
“Scrivo in qualità di rappresentante dei genitori della Scuola dell’Infanzia Aspio per portare alla vostra attenzione una situazione che, ormai da oltre dieci anni, continua a essere ignorata nonostante le numerose segnalazioni.
Il giardino della scuola presenta infatti una pavimentazione fortemente sconnessa e deteriorata, non sicura per i bambini che quotidianamente vivono gli spazi esterni della scuola. Da anni viene richiesta la messa in sicurezza dell’area, così da permettere ai bambini di svolgere attività di outdoor education in serenità e senza rischi.
Da novembre ho personalmente inviato numerose PEC al Comune e agli enti competenti, senza però ricevere alcun riscontro concreto.
Vi scrivo quindi per chiederLe un aiuto nel sensibilizzare questa situazione, affinché la voce di noi genitori possa finalmente essere ascoltata e si possa intervenire prima che, per negligenza, si verifichino nuovi incidenti.
Il nostro desiderio è semplice: permettere ai bambini di iniziare il prossimo anno scolastico, a settembre, in un ambiente sicuro, dignitoso e adeguato alla loro crescita.