E’ morta nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona la bambina di tre anni ricoverata in Rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aree mentre mangiava un acino d’uva a Jesi (Ancona) lo scorso 23 settembre.

Il collegio medico alle 19.45 ha accertato il decesso, fa sapere l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

I genitori “hanno espresso la volontà di donare gli organi e trasformare un dolore in una speranza di vita per altri bambini”.

La bimba era stata sottoposta a manovre rianimatorie, per stabilizzarla, e poi trasferita d’urgenza in eliambulanza all’ospedale materno infantile Salesi in gravissime condizioni; nella Rianimazione pediatrica era assistita in sedazione farmacologica profonda, ventilazione meccanica, oltre che sottoposta a cure intensive e costantemente monitorata.