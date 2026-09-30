Sfiorata la tragedia questa mattina sull’autostrada A14, nel tratto tra Porto Sant’Elpidio (Fermo) e Civitanova Marche (Macerata). Erano circa le 8,30 quando un camion che viaggiava in direzione nord è finito sullo spartitraffico finendo in bilico, con la motrice, sull’altra carreggiata.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una vettura che viaggiava nella stessa direzione di marcia del mezzo pesante e che, stando a una prima ricostruzione dello schianto, è stata sbalzata sulla carreggiata opposta.

Il conducente della vettura è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Sul luogo dell’incidente la polizia autostradale, i mezzi del 118 e del soccorso stradale, i vigili del fuoco e il personale di società Autostrade.