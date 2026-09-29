Al via il nuovo Corso di formazione, a partecipazione gratuita, per volontari organizzato dallo IOM Ancona – Istituto Oncologico Marchigiano. Il corso si svolgerà dal 30 settembre al 4 novembre, ogni mercoledì dalle ore 18 alle 20, presso la sede di CSV Marche in via della Montagnola 69 A, ad Ancona.

Il percorso affronterà diversi aspetti dell’attività associativa e dell’esperienza del volontario. Si partirà dalla mission dello IOM e dal ruolo del volontariato nella società, per poi approfondire l’esperienza del volontariato in ospedale, con particolare riferimento al Day Hospital, e le caratteristiche e i bisogni del paziente oncologico.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare IOM al numero 071 54747 o mandare una mail a: info@iom-marche.it