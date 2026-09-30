Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda serata di ieri, nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Il bilancio è pesantissimo: un operaio è morto, mentre un collehga che era con lui è rimasto gravemente ferito .

L’incidente sarewbbe avvenuto poco dopo le 22:00 nella parte centrale della struttura portuale (specificamente nell’area del blocco quinta marcia). I due lavoratori coinvolti, dipendenti di una ditta appaltatrice esterna, sarebbero stati improvvisamente investiti per cause in corso di accertamento da una violenta fiammata.

Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, la fiammata potrebbe essere stata innescata dall’acetilene utilizzato nelle operazioni di taglio del ferro. Entrambi gli operai sono stati soccorsi immediatamente e trasportati in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Nonostante i tentativi dei medici, le ustioni riportate da uno dei due operai si sono rivelate letali e il suo decesso è stato constatato poche ore dopo, nel corso della notte. L’altro lavoratore resta ricoverato.

In segno di lutto e di forte protesta contro la mancanza di sicurezza nei contesti legati ai contratti d’appalto, i sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno proclamato per la giornata di oggi, mercoledì 30 settembre, 8 ore di sciopero per ogni turno lavorativo, esteso a tutto lo stabilimento e alle ditte esterne. Ecco la nota:

“Basta morire lavorando, scrivono, non è più accettabile che nel nostro Paese gli infortuni mortali continuino a verificarsi senza che nulla cambi.

Serve cambiare la cultura della sicurezza, considerata troppo spesso esclusivamente un costo aziendale. Sono necessari investimenti, in particolare sulla formazione ma anche nel fornire i migliori dispositivi di prevenzione e protezione, in modo da evitare altre tragedie.” “E’ necessario – scrivono i sindacati- rivedere il modello organizzativo basato su appalti e subappalti poiché è proprio in quelle aziende che sono più numerosi gli infortuni”.

Le segreterie di Fim, Fiom e Uilm, unitamente alle Rsu di stabilimento ed i lavoratori Fincantieri, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore e proclamano 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro, comprese le ditte di appalto per la giornata di oggi.

In aggiornamento.