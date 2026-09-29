Aperture straordinarie, visite guidate, mostre incontri per scoprire il patrimonio marchigiano dei teatri storici, una rete di 62 perle diffuse su tutto il territorio marchigiano tra cui otto riconosciuti come Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Gli appuntamenti sono previsti per domenica 4 ottobre in occasione della prima edizione della Giornata dei Teatri Storici delle Marche promossa dalla Regione per valorizzare questa rete culturale, anche nell’ottica di un turismo esperienziale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e Amat (Associazione marchigiana attività teatrali), è stata presentata nella sede regionale di Palazzo Raffaello dalla sottosegretaria alla Presidenza della giunta regionale, Silvia Luconi, e dal presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini.