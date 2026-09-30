La grande musica sale sul palco per le Patronesse del Salesi: il 17 Ottobre serata da non perdere con i King’s Head, la Corale Andrea Grilli e la Corale Cruciani al Teatro Sperimentale.
“Da oltre 20 anni – si legge in una nota della band – i King’s Head portano in scena la rivisitazione dei brani dei mitici QUEEN.
Numerose ed importanti le collaborazioni con enti di beneficienza (Croce Gialla di Ancona, Il sorriso di Daniela, Lega del Filo D’Oro, Patronesse del Salesi di Ancona, Lions Ancona Host, ecc) che hanno portato alla realizzazioni di molteplici progetti solidali ed umanistici (tra i quali: acquisto di Ambulanze, cani Guida per non-vedenti, apparecchiature elettro-medicali, ecc.).
Con lo spettacolo del 17 Ottobre si rinnova la collaborazione con le Patronesse del Salesi di Ancona. Una serata ricca di ospiti come la Corale Andrea Grilli e la Corale Cruciani. Un grazie al Comune di Ancona che ha concesso il patrocinio alla serata”.
Biglietti a 15 euro, ricavato in beneficenza, disponibili su vivaticket.it.