E’ scattato questa mattina il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni ed Enilive. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, una vera e propria boccata d’ossigeno per gli automobilisti dopo gli aumenti degli ultimi mesi e la riduzione dello sconto sulle accise attiva da sabato.

Anche l’azienda Socar, attiva in Italia attraverso Ip, ha annunciato l’imposizione di un tetto massimo a benzina e diesel e in diverse stazioni di servizio i prezzi sono già stati ridotti. Non solo, alcuni distributori concorrenti o non affiliati, le cosiddette pompe bianche, stanno abbassando i prezzi in queste ore per restare competitivi.

Nel servizio i commenti degli automobilisti ad Ancona