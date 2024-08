Un “serpentone” di quasi 200 persone si è ritrovato in spiaggia, lo scorso 27 agosto, per la “Mosciolata 2024”, una cena di raccolta fondi a favore della città di Wolisso, in Etiopia. (Il Club ha volutamente lasciato invariato il titolo che caratterizza questo evento sin dalla sua prima edizione, anche se quest’anno, data la scarsità di moscioli, ai commensali sono state servite delle cozze, ndr).

Obiettivo: costruire una Nursery nel Villaggio della solidarietà Lions.

Questa bella serata di fine estate, organizzata dal Lions Club Ancona Host, ha visto il coinvolgimento attivo non solo dei soci del Club, ma anche di tantissimi amici e cittadini che, approfittando dell’incontro, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.

Grazie alla disponibilità di Anna Paola Guagenti e di tutto il team del Ristorante “Da Romano” di Palombina, all’Ittica del Conero e ai Fratelli Daluiso, che hanno fornito rispettivamente cibo e beverage a prezzo di costo, questo evento ha permesso di raccogliere quasi 3.000 euro da destinare al Service per Wolisso.

Villaggio della Solidarietà di Wolisso: Si tratta di un service permanente promosso dalla Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A ETS e diventato un punto di riferimento in Etiopia.

Il villaggio rappresenta un centro di cultura, di assistenza e di progresso per la comunità locale estremamente bisognosa. Ospita oggi circa 1.000 ragazzi e assicura l’occupazione a 52 persone tra insegnanti e collaboratori. Il mantenimento è sostenuto, tramite la Fondazione, dalla generosità dei Clubs Lions e dei privati sostenitori che consentono la copertura dei costi di gestione. Il progetto nasce per realizzare la costruzione di edifici atti ad ospitare una scuola e avviare un progetto sia educativo che formativo destinato ai bambini, ai ragazzi e alle donne più svantaggiati di quell’area.

Oltre alle esigenze dell’istruzione, una particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione ed alla assistenza sanitaria con la realizzazione, in questi ultimi anni, della Dental Clinic, al servizio non solo dei frequentatori della scuola.

Ma la crescita del villaggio continua di anno in anno: attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione del Campo di basket finanziato esclusivamente dal nostro Distretto Leo e la costruzione di un ponticello in muratura che collega i due complessi della scuola (materna e primaria) con la strada di 147 metri necessaria per la realizzazione del progetto La piazza degli orti finanziato dal LC di Jesi.

Il prossimo obiettivo è appunto il Progetto Nursery, del costo preventivato di 54.000 euro.