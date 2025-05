Il 3 giugno la premiazione del concorso artistico. Un pannello decorativo realizzato dagli studenti sarà installato nella sede di Ancona dell’associazione: un simbolo di collaborazione tra servizi pubblici e formazione artistica

Un’opera d’arte per raccontare il valore pubblico. Con questa visione Confservizi Centro Italia, in collaborazione con il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona, promuove un concorso artistico rivolto agli studenti dell’indirizzo di Arti Figurative per la progettazione e realizzazione di un pannello decorativo in legno dipinto, destinato alla sala riunioni della sede dell’associazione ad Ancona. La cerimonia di premiazione si terrà martedì 3 giugno 2025 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna del liceo. L’iniziativa nasce dal desiderio di costruire un ponte tra il mondo delle utility pubbliche locali e quello della formazione artistica, valorizzando la creatività giovanile e il ruolo delle istituzioni educative nel rafforzare il legame con il territorio. “Siamo convinti – afferma Antonio Gitto, Presidente di Confservizi Centro Italia – che il valore dei servizi pubblici locali non risieda soltanto nell’efficienza operativa, ma anche nella capacità di generare legami con la comunità. Questo progetto rappresenta un investimento culturale e simbolico, un esempio concreto di sinergia tra rigore istituzionale e espressione artistica. Il coinvolgimento del Liceo Mannucci ci rende orgogliosi e conferma l’importanza del dialogo con le nuove generazioni”.

La giuria, riunitasi lo scorso 18 febbraio, ha selezionato l’elaborato che meglio ha saputo coniugare qualità artistica, aderenza al tema e forza comunicativa. L’opera, che sarà successivamente installata nella sede di Ancona, riceverà un premio di 800 euro da destinare all’acquisto di materiali e attrezzature per l’indirizzo artistico del liceo. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di apertura e radicamento sul territorio di Confservizi Centro Italia, associazione che dal 1971 rappresenta e tutela le imprese e gli enti gestori dei servizi pubblici locali nelle regioni Marche e Umbria. Con oltre 4.300 dipendenti e un valore della produzione aggregato che supera gli 837 milioni di euro, l’associazione è un punto di riferimento per il comparto multiutility, promuovendo sviluppo, qualificazione, innovazione, formazione e prossimità nei settori dell’acqua, energia, ambiente, trasporti pubblici e farmacie comunali. “Questa iniziativa – sottolinea Alessia Agordati, Direttrice di Confservizi Centro Italia – interpreta pienamente la nostra missione associativa, che da sempre promuove il dialogo tra i gestori dei servizi pubblici e la società civile. Il concorso con il Liceo Mannucci è un’occasione per valorizzare le competenze dei giovani, dare visibilità al loro talento e al contempo trasmettere, attraverso l’arte, il senso profondo dell’impegno quotidiano delle aziende del settore pubblico locale”.

Il Liceo Artistico “Mannucci”, con le sue sedi ad Ancona, Jesi e Fabriano, rappresenta un riferimento di eccellenza per la formazione nelle arti visive nella provincia di Ancona. L’istituto guida gli studenti a sviluppare competenze progettuali e culturali, preparando cittadini consapevoli e creativi, in grado di interpretare la complessità del presente. Il pannello vincitore, che coniugherà estetica e identità istituzionale, sarà simbolo tangibile della collaborazione tra scuola, arte e servizio pubblico, e racconterà, attraverso il linguaggio visivo, il valore di un’alleanza civica e generativa.

Antonio Gitto, Presidente Confservizi Centro Italia