La città di Camerano si prepara per le celebrazioni del 2

giugno Festa della Repubblica italiana. Appuntamento alle ore 11.00 in Piazza Roma

dove il Complesso Bandistico Città di Camerano eseguirà l’inno di Mameli, a seguire un

approfondimento sulla Carta costituzionale del nostro Paese a cura della professoressa

Durantini e la consegna della Costituzione italiana a tutti i cittadini cameranesi che hanno

compiuto 18 anni nel 2024 e, infine, l’esibizione del Coro Città di Camerano.

“A 78 anni dalla nascita della Repubblica Italiana – ha dichiarato Barbara Mori

Assessore Turismo e Cultura del Comune di Camerano – ricordiamo solennemente il

referendum istituzionale in cui il popolo italiano fu chiamato a decidere tra monarchia e

repubblica dopo la caduta del regime fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il

2 giugno 1946, per la prima volta, le donne italiane ebbero diritto di voto: un momento

cruciale nella storia italiana. La Festa della Repubblica rappresenta non solo il passaggio

dalla monarchia alla repubblica, ma incarna i valori di democrazia, unità nazionale e

libertà. Domenica 2 giugno sarà un bel momento di riflessione sulla nostra storia e di

celebrazione della nostra identità repubblicana”.