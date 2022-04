ROTELLA – Un tecnico della Wind, un 60enne di Polverigi, è scivolato in una scarpata nella zona di Rotella, nell’Ascolano.

L’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione nella zona dei ripetitori, in cima a Monte Ascensione, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio, scivolando per oltre 30 metri lungo la scarpata.

Immediati i soccorsi. Il tecnico è stato recuperato dai vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno, che si sono calati nella scarpata per recuperalo. Il 60enne, nonostante le numerose ferite e contusioni, era cosciente e ha risposto alle domande dei soccorritori.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.