Dalla rinnovata piazza della Repubblica, sabato ha preso il via il cartellone di una “Ancona che brilla” per le feste. Dal palcoscenico naturale del maestoso Teatro delle Muse, cornice di videomapping e della discesa dei Babbi Natale, un appello alla coesione del popolo anconetano da parte del sindaco Daniele Silvetti. È il primo Natale dopo la proclamazione a Capitale italiana della cultura 2028. “Qualcosa che ci impone di rendere la città sempre più attrattiva”, ricorda l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio. Luminarie accese in centro e nei quartieri.