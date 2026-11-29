Voci della Campagna | EP. 02 – La corretta gestione delle attrezzature in ambito alimentare

La qualità di un alimento dipende anche dagli strumenti utilizzati per prepararlo.

Attrezzature pulite, correttamente utilizzate e sottoposte a regolare manutenzione sono indispensabili per lavorare in sicurezza e prevenire possibili contaminazioni.

Nella seconda puntata di “Voci della Campagna” entriamo nel mondo delle lavorazioni alimentari per approfondire l’importanza della corretta gestione delle attrezzature.

Un tema che riguarda da vicino le imprese agricole impegnate nella trasformazione dei prodotti, ma che aiuta anche i consumatori a comprendere quanta attenzione si nasconda dietro ogni alimento.

“Voci della Campagna” è una produzione di ETV Marche, in collaborazione con Impresa Verde e gli agricoltori soci di Coldiretti, realizzata nell’ambito del CSR Marche 2023-2027 intervento SRH04 prog. 76702.

Il programma va in onda ogni martedì, alle 14.05, e in replica il venerdì alle 20.05.