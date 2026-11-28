FILOTTRANO – Dopo Corridonia anche il comune di Filottrano senza acqua da venerdì, dopo che le analisi dell’AST di Ancona in questo caso hanno rilevato il superamento dei limiti di legge per il bromato. Un composto chimico classificato come potenzialmente cancerogeno. A Corridonia invece a eccedere è il livello di Pfas che ancora non consente il ripristino della potabilità dell’acqua.

Dopo la prima notte senza acqua il sindaco Luca Paolorossi aggiorna sulle ultime novità in un post su facebook: “Buongiorno gente Con la speranza che la situazione idrica possa risolversi nel più breve tempo possibile, aggiorno la cittadinanza sulla situazione. Un’autobotte sta provvedendo a riempire le cisterne rimaste vuote. Nel frattempo, in zona Fiera, in prossimità del cimitero, è arrivata una cisterna piena per garantire il ricambio e la continuità del rifornimento. Un’altra autobotte verrà inoltre posizionata nella frazione di San Biagio. Stiamo lavorando per garantire a tutti il maggior supporto possibile. Vi terrò costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione.”

Acquambiente Marche, scrive l’azienda sul suo profilo facebook, ha già provveduto ad effettuare tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre la concentrazione del parametro per cui è stata emanata la relativa ordinanza. Per mitigare la problematica verranno posizionate le seguenti cisterne di acqua potabile, attive dalla mattinata di sabato 28/11/2026:

1)via Grazie nell’area del parcheggio zona protezione civile;

2) piazza Martiri delle Foibe;

3) frazione Montoro nell’area del parcheggio del campo sportivo;

4) frazione Cantalupo nell’area del parcheggio di fronte zona verde;

5) via Imbrecciata nell’area del parcheggio.

La società ha consegnato alla Protezione Civile di Filottrano le buste di acqua potabile che verranno distribuite ai cittadini, sono già state dislocate e operative le cisterne in via Martiri delle Foibe (stazione autobus), a Cantalupo e in via Imbrecciata.