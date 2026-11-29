MONTEMARCIANO – Un risveglio di sgomento per la comunità di Montemarciano, in seguito ad una notizia emersa all’alba di domenica. Una bimba di otto anni, infatti, si trova ricoverata in prognosi riservata al Salesi. La madre, una trentanovenne, è invece reclusa nel carcere di Villa Fastiggi, Pesaro, con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini dei carabinieri si stanno svolgendo nel più stretto riserbo del caso. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata strangolata dalla mamma con una collanina di caucciù. Erano circa le 18.30 di sabato.

È stato il papà a lanciare l’allarme. Quando non le ha viste scendere dalla casa dove vivono, è tornato su ed ha trovato la figlioletta in condizioni critiche. Accanto a lei, sua moglie in stato di choc. Immediata l’attivazione dei soccorsi, con i medici e sanitari che si sono fiondati nell’appartamento per rianimare la bambina. Dunque il trasferimento urgente al Pediatrico del capoluogo. Anche la donna è stata condotta in ospedale, a Senigallia. Dove, qualche ora più avanti, avrebbe reso alcune confessioni rispetto all’accaduto ai militari: circostanza che ha fatto scattare l’arresto. Le attività investigative proseguono per delineare i contorni della vicenda.