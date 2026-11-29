SANT’ELPIDIO A MARE – Intossicazione da monossido di carbonio, mentre si trovavano a letto, nel loro appartamento a Sant’Elpidio a Mare. E’ accaduto ieri verso le 21 ad una donna di circa 30 anni e alla figlia di due, che sono state soccorse e poi ricoverate al centro iperbarico di Ravenna. Sarebbe stata la madre a chiedere aiuto al 118. Sul posto, sanitari e vigili del fuoco. Dopo aver ricevuto le cure e in seguito ad un primo trasferimento all’ospedale di Fermo, la mamma e la bambina sono state poi condotte nel polo specializzato ravennate per essere sottoposte agli accertamenti del caso. Affidate ai pompieri, invece, le rilevazioni nell’appartamento. Non sono ancora note le cause dell’accaduto.