Voci della Campagna | EP. 03 – Le tecnologie alimentari nella produzione di conserve e semiconserve

Trasformare frutta e ortaggi in conserve e semiconserve significa valorizzare i prodotti agricoli, ma anche conoscere e applicare tecnologie e procedure adeguate per garantirne la sicurezza.

Nella terza puntata di “Voci della Campagna” approfondiamo il ruolo delle tecnologie alimentari nella produzione di conserve e semiconserve, tra metodi di lavorazione, conservazione e attenzione alla qualità.

Un viaggio alla scoperta di processi che permettono alle imprese agricole di valorizzare le proprie produzioni e ai consumatori di conoscere meglio ciò che portano in tavola.

“Voci della Campagna” è una produzione di ETV Marche, in collaborazione con Impresa Verde e gli agricoltori soci di Coldiretti, realizzata nell’ambito del CSR Marche 2023-2027 intervento SRH04 prog. 76702.

Il programma va in onda ogni martedì, alle 14.05, e in replica il venerdì alle 20.05.