ANCONA – “Il presidente Acquaroli chiarisca subito il ruolo di Sandro Cacchiarelli, responsabile della lista “I Marchigiani”. Su una vicenda che tocca la ricostruzione post-sisma e si intreccia con la maxi inchiesta “Ricostruzione” e con il caso Svem, servono risposte immediate, chiare e senza alcun tentativo di nascondere i fatti”. Così in una nota congiunta i gruppi di minoranza del Consiglio regionale delle Marche (Pd, M5s, Avs Progetto Marche e Lista Ricci), che hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata “per chiarire se e quali rapporti di consulenza o collaborazione siano intercorsi tra la Struttura commissariale e Sandro Cacchiarelli, dal 17 novembre 2025 responsabile del gruppo assembleare I Marchigiani per Acquaroli”.



“Il nome di Cacchiarelli compare anche nel caso Svem. – aggiungono – secondo la stampa sarebbe uno dei due nomi fatti dall’ex presidente della società regionale per tre consulenze ricevute tra il 2022 e il 2025, del valore complessivo di oltre 160.000 euro, mentre la lista “I Marchigiani” sarebbe stata seguita direttamente dal senatore di Fratelli d’Italia e Commissario alla ricostruzione Guido Castelli”.



“Come se non bastasse – proseguono – una segnalazione giunta via mail al primo firmatario il 25 novembre alle 15.08 riferisce che, fino a ridosso degli arresti del 22 ottobre, Cacchiarelli sarebbe risultato consulente esterno della Struttura commissariale guidata da Castelli per sbloccare le fidejussioni sugli anticipi al Sal 0, salvo poi vedere quella notizia rimossa da internet”.