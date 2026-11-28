ROMA – Nella mattinata del 25 novembre 2026, a Roma, è stato eseguito il sequestro preventivo di due siti web dedicati alla vendita online di fotocamere e accessori. Secondo l’impianto accusatorio, i portali erano riconducibili a società ritenute artefici e promotrici di un sistema di frodi carosello sull’Iva, con fatture soggettivamente false per circa 13,4 milioni di euro ed evasione Iva per oltre 3 milioni tra il 2022 e il 2024.

L’operazione nasce da un’attività d’intelligence economico-finanziaria della Compagnia della Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con la sezione di Polizia giudiziaria – aliquota GdF – presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. Le indagini hanno delineato un sodalizio attivo soprattutto tra Ascoli Piceno, Roma e Napoli, dedito a reati tributari tipici delle frodi carosello nel commercio elettronico tecnologico, con il coinvolgimento di varie missing trader intracomunitarie, anche di nazionalità ceca, e nazionali.

Il gip del Tribunale di Ascoli Piceno, ravvisata la solidità del quadro indiziario e il rischio di reiterazione, ha disposto il sequestro impeditivo per bloccare la commercializzazione fraudolenta e tutelare l’acquisizione delle prove. Dagli accertamenti è emerso che società filtro prive di reale struttura aziendale e amministrativa, con sedi ridotte a meri recapiti legati a un unico centro d’interessi, si sono interposte tra fornitori comunitari e destinatari finali di apparecchiature elettroniche, emettendo fatture soggettivamente inesistenti verso due società italiane di e-commerce.

La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento per evitare che la libera disponibilità dei siti aggravasse i reati e agevolasse nuove condotte. Le indagini della Procura restano in corso.