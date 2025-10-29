PESARO – Oltre tre mila 200 tra maschere, costumi, decorazioni e accessori vari sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della provincia di Pesaro Urbino in un’azione mirata a contrastare la vendita di oggetti per la festa di Halloween non conformi alle normative e potenzialmente dannosi per la salute.

Le verifiche sono state condotte dai finanzieri del Gruppo di Pesaro, della Compagnia di Fano e della Compagnia di Urbino, presso vari esercizi commerciali della zona. Oltre al sequestro della merce, i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a 25 mila euro.