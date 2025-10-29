PERUGIA – Perde il controllo del deltaplano e resta incastrato su un albero a circa 20 metri d’altezza. E’ accaduto verso le 18.30 di ieri in località Monte Cucco, sul versante umbro tra le province di Perugia e Ancona.

In azione per il recupero del deltaplanista personale dei Vigili del fuoco di Ancona e Perugia, e il Soccorso Alpino Umbria. Sul posto le squadre di Fabriano e Jesi dei vigili del fuoco, con il supporto degli istruttori Speleo Alpino Fluviale(Saf) che in quel momento si trovavano a Fabriano per attività addestrativa.

I soccorritori hanno predisposto una manovra di recupero Saf, che ha permesso di portare a terra il pilota, cosciente. L’uomo è stato poi trasportato a piedi attraverso il bosco e affidato alle cure del 118 di Gubbio.